Richard todo kayod kahit birthday

Ang belated birthday lunch kahapon ni Richard Gutierrez sa bahay nila ng misis na si Sarah Lahbati.

Walang taping kahapon si Richard for ‘The Iron Heart’ kaya nakaluwas siya ng Maynila mula sa Cebu City kung saan sila nagte-taping.

May taping si Richard noong mismong birthday niya last Saturday, pero okey lang naman sa kanya. Naniniwala siya na mas blessed siya sa kanyang kaawaran kapag may trabaho.

Babalik din kaagad sa Cebu City si Richard para mag-taping uli ng ‘The Iron Heart’ kung saan kasama na sa cast si Ian Veneracion.

Samantala, nagagamit ni Richard ang galing niya sa pagmomotorsiklo dahil marami siyang eksena sa ‘The Iron Heart’ na naka-motor siya.

May isang eksena nga na may hinahabol na kotse si Richard habang naka-motor siya at duguan.

Matitindi ang action scenes sa action-drama series ng Kapamilya Network, kaya naman madalas itong mapag-usapan sa social media.

Bongga!

Nadine mahal ng pamilya ni Christophe

Nakilala ko ang sister ni Christophe Bariou na si Valérie Bariou sa reception ng renewal of vows nina Senator Koko Pimentel at Kath Yu-Pimentel noong Friday sa Kapitan Moy sa Marikina City.

Si Christophe ang French-Pinoy boyfriend ni Nadine Lustre.

Machika si Valérie dahil dati pala siyang nag-artista.

Yes, Dondon (my dear editor), puring-puri ni Valérie si Nadine. Mabait daw ang ‘Deleter’ star.

‘Yun na!

Kim, Jerald bongga sa ‘Girlfriend…’

Alam mo, Dondon, nagustuhan ko ang pelikulang ‘Girlfriend Na Pwede Na’ nina Kim Molina at Jerald Napoles na prodyus ng Viva Films.

In fairness, ang galing nina Kim at Jerald!

Kahit nga si Dimples Romana na nanood ng premiere night ng ‘Girlfriend Na Pwede Na’ ay gustung-gusto ‘yon.

Sana ay panoorin ‘yon ng mahihilig sa local films dahil talaga namang maganda ‘yon at sulit talaga.

In fairness, worth it ang ibabayad ng moviegoers kung panonoorin nila ang ‘Girlfriend Na Pwede Na’ .

Agree, Dondon?!