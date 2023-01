Rampa pa more: Heart malabo nang mabuntis ni Chiz

Hiwalay na naman uli sina Heart Evangelista, Sen. Chiz Escudero. Hindi na nga nasundan agad ang bonding ng mag-asawa sa Japan.

Nagposte kasi si Heart sa Instagram na nasa Paris na siya para sa pagsisimula ng Fashion Week.

Binida ni Heart sa post ang hotel na nag-welcome sa kanya.

“@hotelluteria welcomes me for #parisfashionweek. You know it’s gonna be awesome start!” sabi ni Heart.

Dalawang araw na ang nakakaraan ay nagpahiwatig na si Heart nang muli niyang pag-travel, suot ang black Dior ensemble with matching white bag.

Anyway, hindi na pinapansin ng mga netizen ang posibleng pagbubuntis ni Heart, dahil feeling nila ay malabo na raw mangyari dahil madalas nga na magkalayo sila ni Chiz.

Mas excited pa ang mga fan na makita ang mga isusuot ni Heart sa mga pagdalo nito sa mga event doon.

Martin hindi kayang bastusin ng mga kakampink

Absuwelto si Martin Nievera sa pag-cancel ng mga kakapampink, matapos malantad sa social media na nanonood siya sa concert Toni Gonzaga na “I Am Toni”.

Pinagmalaki ni Alex sa tweet ang photo ni Martin na kuha nga sa concert ng kanyang ate na si Toni. May photo na kasama ng mister niyang si Mikee Morada si Martin.

Caption ni Alex, “My concert date with one of his idols. Thank you sir Martin! #IamToni.”

Hinulaan ni @disgustangggg1 na maka-cancel si Martin mula sa mga kontra sa magkapatid na Gonzaga.

“Here comes the kakampinks…next target nila si Mr. Martin Nievera,” sey niya.

Pero nag-react ang mga netizen na hindi nila gagalawin si Martin.

@cortisheOO, “Mali ka jan. I suggest kilalanin mo mga kakampinks.”

Sabi ni @overseers11, “Ay hindi namin ica-cancel si Martin dahil hindi naman siya gaya ng idol mong si Alex Gonzaga na walang respeto sa iba.”

Hirit ni @hiz_jer, “Hindi naman! Okay si Martin. Hindi Apollo 10.”

Aljur problemado sa datung, napapanot na

Tinutukan ng mga netizen ang bagong post ni Aljur Abrenica. May napansin kasi silang pagbabago sa aktor.

Sa nasabing larawan, makikita si Aljur na nakatungo at nagtitimpla ng kape.

Napansin ni @keiraisha7 ang anit ng aktor.

“Ai bakitt para na siyang nakakalbo!”

Tumawa naman sa comment si @prang2x.

Well, kapuna-puna nga ang manipis na bahaging ‘yon sa ulo ni Aljur na tila napapanot na nga ang aktor.

Pero dedma si Aljur sa larawan nito na walang anumang reaksyon sa nakapansin sa kanyang itsura.

Hindi rin naman dito nag-concentrate ang mga netizen at mas nag-react ito sa isang kilalang influencer na si Senyora.

Si Senyora ang puso ng post ni Aljur na nagyaya ng kape, kaya dito umikot ang komento ng mga fan ng Kapamilya actor.

Sa mga unang post ni Aljur, makapal ang buhok nito at walang indikasyon na napapanot ito. Posible kayang gumagamit ng “taktak” ang aktor?

Ang taktak ang twag sa mga powder stick na ipinapahid sa napapanot na bahagi ng ulo. May kinalaman kaya ang problema sa datung?

Dahil kaya sa problema kaya napapanot na siya?