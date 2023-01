POGO hahatulan ng mga senador

Ilalabas na ng mga senador ang kanilang hatol sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) matapos ang serye ng pagdinig noong nakaraang taon.

Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate committee on ways and means, pinaikot na ang committee report upang papirmahan sa mga senador.

“May committee report na, may recommendations na kami, paiikutin na namin ito this week. Target namin Tuesday latest Wednesday,” pahayag ni Gatchalian.

Hindi naman binanggit ng senador kung inirekomenda ng komite ang pag-ban sa POGO.

Magsasagawa pa ng isang pagdinig ang komite upang talakayin ang isyu ng governance at ang income tax na binabayaran ng mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO.

“Noong nire-review namin ang Committee Report at binangga namin sa batas, marami kaming nakitang katanungan at ito ay particularly sa third party auditor at gusto namin marinig sa Pagcor at sa third party auditor at sa iba pang mga resource persons natin ‘yong mga issue patungkol dito. Pangalawa, meron din kaming nakita sa batas na dapat mapag-usapan. Ito ang income tax na binabayaran ng mga nagtatrabaho, foreigner na nagtatrabaho sa POGO,” paliwanag ni Gatchalian.

Sa interview ng mga reporter sa Switzerland, sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na posibleng hindi na niya payagan ang operasyon ng POGO kung patuloy itong magdudulot ng kasamaan sa ating lipunan dahil sa mga kaakibat na krimen sa operasyon nito. (Dindo Matining)