Pilipinas swak Sa ‘VIP Club’ ng Asya: Tigasin ang ekonomiya – PBBM

Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Sabado ang pahayag ng mga pinuno ng ekonomiya sa World Economic Forum (WEF) na ang Pilipinas ay bahagi ng “VIP Club” na isang listahan ng mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamahusay na pagganap ng mga ekonomiya.

Ginawa ito ng pangulo sa isang panayam, na nagsabing ang paglahok ng Pilipinas sa WEF sa Davos, Switzerland ay nagsilbing mahusay na plataporma upang ipakita ang malakas na pagganap ng ekonomiya ng Pilipinas.

“Mabuti naman at nakapunta tayo rito, dahil sa pagpunta natin, nasama tayo sa tinatawag nilang VIP Club… ‘yong VIP Club ay Vietnam, Indonesia and Philippines. ‘Yon daw ang pinakamagandang ekonomiya sa Asya,” pahayag ni Marcos.

Sinabi ng pangulo na nakipagpulong siya sa mga pandaigdigang pinuno sa pandaigdigang forum, kasama ang ilang dayuhang mamumuhunan na nagpahayag ng layunin na galugarin ang mga oportunidad sa negosyo sa Pilipinas.

“Napakaganda ng mga naging pangyayari dahil napakarami naming nakilala at nakausap na mga sikat na mga economic leader at mga political leader at nandito silang lahat,” pahayag pa ni Pangulong Marcos.

Nakipagpulong ang pangulo kay WEF Founder at Chairman Emeritus Klaus Schwab, na itinuturing niyang “mahal na kaibigan ng Pilipinas.”

Tinalakay ng dalawa ang partnership at collaboration para matulungan ang Pilipinas na mapanatili ang pantay at inklusibong paglago at magbigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga Pilipino.

Nagkaroon din ng pagkakataon ang punong ehekutibo na makipagkita at makipagpalitan ng kuru-kuro sa ilang lider ng mga bansa at organisasyon, tulad ni World Trade Organization (WTO) Director-General Ngozi Okonjo-Iweala, World Bank Managing Director for Operations Axel Van Trotsenburg, International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva, at dating Punong Ministro ng United Kingdom na si Tony Blair.