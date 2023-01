P3B fuel subsidy kasado sa mga tsuper

May nakalaang P3 bilyon ngayong taon ang gobyerno para sa fuel subsidy ng mga driver ng pampublikong sasakyan.

Mas mataas ito sa P2.5 bilyon na inilaan ng gobyerno noong 2022, ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo na miyembro ng House Committee on Appropriations.

“The upward adjustment is meant to cushion a greater number of public transport drivers from elevated fuel prices,” sabi in Rillo.

Ayon sa kongresista, mayroon ding P490 milyon na nakalaan sa fuel subsidy para sa mga mangingisda at P510 milyon para sa mga magsasaka ng mais na nasa ilalim ng Department of Agriculture.

Paliwanag ni Rillo ang subsidiya ay ilalabas kapag ang average Dubai crude oil price batay sa Mean of Platts Singapore ay lumagpas ng $80 kada barrel sa loob ng tatlong buwan. Ang presyo ng Dubai crude oil na ide-deliber sa Pebrero ay $81.82 kada bareles at para sa Marso ay $81.25 kada bareles. (Billy Begas)