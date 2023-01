Mga ehekutibo papasiklab sa NECC-North Luzon Leg

MULING magtatagisan ng isip ang mga tigasing chess player sa fourth leg ng National Executive Chess Championship-North Luzon sa Feb. 4 sa Activity Center ng Marquee Mall sa Angeles, Pampanga.

Nakataya sa one-day, over-the-board competition na oorganisahin ng Philippine Executive Chess Association (PECA) at suportado ni United States chess master Dr. Rex De Asis ng Lacey, Washington, USA ang cash prizes at trophies sa para sa top finishers.

Ayon nitong Sabado kay PECA president Dr. Alfredo ‘Fred’ Paez, ang magkakampeon ay tatangap ng P10K at tropeo, ang sesegunda ay may P5K at ang tetersera ay may P3K at mga tropeo rin.

Ibubulsa ng fourthang P2K at ang fifth placer ay P1K at medals habang may P1K at medals din ang mga top senior (60 years old and above), top lady, top 1900 and below, top 1800 & below at top unrated. (Elech Dawa)