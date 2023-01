Masters division isinahog sa Run 7-Eleven 2023

MAKIKIPAGKARERA ang mga Olympian at dating national athletes sa bagong kategroyang paglalabanan sa 11th Run 7-Eleven 2023 na sabay-sabay na kakaripas sa mga lungsod ng Muntinlupa, Cebu at Davao sa Feb. 4-5.

Idinagdag ng nag-oorganisang 7-Eleven ang kategoryang 42km Masters para sa mga may edad 60-anyos pataas habang binigyan din ng kategorya ang mga kabataan sa 1-kilometong distansiya.

“Actually, they (42km Seniors Run Category) are the ones that clamor for it,” sey ni Jose Ang Jr., ang General Merchandise Division Head/Digital Managing Director ng kompanya at pangulo ng National Masters Senior Athletics Association of the Philippines (NMSAAP).

“Sa totoo lang, mas malalakas pa sila sa ibang full-time runner. Some of them are ultra-marathoners who use to run more than 50kms, some are former Olympians and national athletes na ipinapakita ang healthy living, ang unexplainable worth at value ng running and or others want to irekindle the glory days nila while wearing the country’s uniform,” lahad Huwebes ng gabi ni Ang.

Isasagawa naman ang 1km for kids sa Muntinlupa lang habang gaganapin ang karera sa Cebu sa bagong gawang CCLEX.

Asam ng karera na maabot ang 40K nga mga kasali kung saan ang Muntinlupa ang nakatakdang may pinakamaraming bilang ng kalahok na 25K habang ang Cebu at Davao ay inaasahang makaka-7-8K mananakbo sa kaganapang naglalayong isulong ang aktibong pamumuhay.

Ang mga kategorya ay 42K, 32K, 21K, 16K, 10K Buddy Run, 10K, 5K, 3K at 1K.

Maliban sa 1K fun run para sa mga bata, ang lahat ng kategorya ay may mga premyong cash para sa Top 3 winners.

Ang top 3 Filipino male at female winners ng 21K, 32K at 42K ay makakatakbo rin sa isa sa mga karera sa Cambodia, Vietnam, Korea o Thailand. (Lito Oredo)