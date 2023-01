KJ McDaniels, Meralco kinuryente Rain or Shine

Mga laro sa Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

3 pm – Blackwater vs NLEX

5:45 pm – TNT vs Phoenix

Agad ipinadama ng nagbabalik na si KJ McDaniels ang hindi natapos na misyon para sa Meralco sa pamumuno sa Bolts na itaob ang Rain or Shine, 105-87, sa sambulat ng 47th Philippine Basketball Association 2023 Governor’s Cup elims Linggo sa PhilSports Arena sa Pasig.

Nagtala si McDaniels ng 27 points, 23 rebounds, 3 assists at 1 block upang giyahan ang Meralco sa unang panalo at pansamantalang pagkapit sa liderato sa pinakahuling komperensiya ng pro league.

Pnamunuan ni McDaniel sa isang 8-0 bomba sa pagsisimula ng ikatlong yugto ang kampo upang makalayo at dehins lumingon pa.

“It is a big confidence booster for us. We would like to nring back the team together. It is a blessing to be back in the PBA and we want to keep building on this win,” ssey ni McDaniels, na nakasama ng Bolts sa anim na laro lang nakaraang taon. (Lito Oredo)