Kelot nagtupi ng damit wagi sa Guinness

Nagtupi lang ng damit nagkaworld record na! ‘Yan ang panibagong titulo na nakamit ng STEM Educator na si David Rush mula sa Guinness World Recors.

Kamakailan lang ay matagumpay niyang nagawa ang record na, “Folds 31 T-shirts in 1 minute.”

Si David ay mayroon ng humigit-kumulang 250 world record na naitala na patuloy pa niyang dinadagdagan depende sa naiisip niyang gawin.

Ibinahagi niya ang kanyang official attempt sa kanyang Youtube Channel, kung saan mapapanood ang video niya na nagmamadaling magtupi ng mga damit. Ang kanyang venue ay sa isang covered court na malawak ang space upang makagalaw siya. Suot ni David ang iconic blue shirt habang nakalatag na sa sahig ang puti at itim na damit ng salitan

Bukod dito, naglagay din siya ng maliit na camera sa kanyang noo upang makunan ng close ang kanyang pagtutupi.

Hindi naging madali ang ginawa ni David sapagkat nangangailangan ito ng matinding focus at disiplina. Inamin naman niya na nag-research pa siya ng iba’t ibang paraan kung paano mas mabilis makakapagtupi ng damit na kanya namang napagtagumpayan.

Bukod dito, ilan sa mga popular na record na nagawa ni David ay world’s fastest juggler, longest duration balancing a bicycle on the chin, most consecutive ax juggling catches, olding 150 lit candles in his mouth for 30 seconds, at marami pang iba!

Talaga namang maa-amaze ka sa educator na ito lalo na sa kanyang walang sawang dedikasyon at walang kapaguran na determinasyon na magawa ang kanyang sinimulang adbokasiya – ang pagpapalaganap ng aral mula sa Siyensa at Teknolohiya sa mundo.

Ikaw, hanggang ilang damit kaya ang keri mong matupi sa loob ng isang minuto? (Moises Caleon)