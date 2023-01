Julie Anne pumiyok sa ‘away’ kay Judy Ann

Nag-trending si Judy Ann Santos dahil sa pagkukumpara ng mga walang magawang netizens sa kanya at kay Julie Anne San Jose. Ang kilalang Young Superstar at ang tinataguriang Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose.

Obviously, may intensiyon na ang mga fan ng dalawa ay pag-awayin sa social media ng unang nakaisip ng anggulong ito at nagtagumpay naman siya dahil nag-trend.

Napaka-walang ‘wenta talaga ng pinag-ugatan. Ikinukumpara ang dalawa dahil si Julie ay hinahangaan ngayon sa pagganap niya bilang si Mara Clara ng Maria Clara at Ibarra ng GMA-7 at si Juday naman bilang si Mara ng Mara Clara teleserye noon.

Pero kahit gaano pa ito kawalang kuwenta, aba, pinatulan ng mga netizen talaga at may mga fan na sila na nagtatalo at nag-aaway. So para hindi na umabot ang pagkukumpara at pang-iintriga na tila si Julie Anne mismo ay hiyang-hiya, may netizen na ito na madiplomasyang sinagot.

Obviously, fan ni Julie ang sinagot niya nang mag-tweet ito na, “Grabe walang sinabi si Mara- Judy Ann Santos kay Maria Clara- Julie Anne San Jose. Si Juday, magaling lang lumuha pero hindi nakakadala. Si Julie Anne tagos bawat salita! Napakahusay!”

Nag-reply rito si Julie na isa si Juday sa hinahangaan niya at tigilan na ang pagkukumpara sa kanila. Aniya, “Hello po, hindi po totoo ito. I look up to Ms. Judy Ann, isa po siya sa pinakahinahangaan at pinapanood ko simula bata pa ako, at marami pa po akong kakaining bigas. Itigil na po natin ito, salamat.”

Rayver gigil sa pagmamahal kay San Jose

Wagas na wagas ang pagmamahal ni Rayver Cruz sa kanyang girlfriend na si Julie Anne San Jose. Talagang buhos na buhos ito sa pagpapakita at ng kanyang pagmamahal sa singer/actress.

Sa mga shout out niya for Julie, para bang palaging nanggigigil sa kilig ang Kapuso actor kay Julie, huh!

May pa-tweet ito para kay Julie na halos ilagay na talaga sa pedestal ang kanyang girlfriend kung paano niya ito ilarawan. At dahil daw sa mga katangian ni Julie na ito, mas lalo pa siyang nai-in-love rito.

Sabi ni Rayver, “Si @MyJaps ang pinaka mabait pinaka humble pinaka masipag pinaka magalang pinaka ma respeto pinaka maalaga pinaka the best na taong nakilala ko kaya Lalo pang tinatamaan ang puso ko sa kanya everyday hehehe. Andito lang me no matter what I’m so so proud of you spideykins.”

Sinagot naman ito ni Julie na, “My pumpkin very sweet. I appreciate you everyday.”

Dahil dito, mas lalo namang naa-appreciate ng mga JuliVer fans si Rayver. This time raw, hindi na nila kailangang ipagtanggol pa si Julie Anne dahil may Rayver na nagagawa nito para sa kanilang idolo.