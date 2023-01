Julia nag-panty, bra sa IG, mga manyakol nabaliw

Umabot na sa kahalahating milyon ang mga umusyoso sa mga bagong pasabog na sexy photo ni Julia Barretto sa Instagram, Facebook.

Although sa totoo lang, hindi naman ito ang first time na nagpasilip ng kaseksihan si Julia sa social media. Remember, may mga endorsement na siya noon na lantad talaga ang kanyang alindog. Bukod pa sa mga social media post niya na nasa dagat siya, kaya naka-bikini lang siya.

Pero this time, panty at bra naman ang paandar niya. Si Julia nga kasi ang endorser rin ng brand na `yon.

Sa Instagram ng Penshoppe ay makikita ang mga photo, video ni Julia na seksing-seksi nga siya.

“Comin’ in bold and hot: @juliabarretto spices up your 2023 in Penshoppe Core.

“Get confidence from your core with Penshoppe.

“Shop innerwear: penshoppe.com.”

Siyempre, kanya-kanyang reaction ang mga fan, pero mas bonggang-bongga ang chika ng mga kapwa niya artista, ha!

Sabi ni Liza Soberano, “You go girl! Damn!”

Sinumbong naman ni Gabbi Garcia si Julia sa security guard, na ang chika nga niya ay, “Guaaarddddd may sexy ditoooo!”

Iba rin ang reaksiyon ni Iza Calzado, na anak nga ang turing kay Julia, at humirit na, “Grabe Anak!”

Lokang-loka naman si Mariel Rodriguez Padilla, at sey nga niya, “Grabe, nung nagpasabog si God ng ka-perfect-an gising na gising ka! Hahaha!”

Well, super proud siyempre ang boyfriend niyang si Gerald Anderson. (Rb Sermino)