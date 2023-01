Jayda, Aljon bagay na magdyowa

Mas makikilala na ng publiko ang cast ng “Teen Clash” na bida sina Jayda Avanzado, Aljon Mendoza sa “Teen Clash Extras” na parte ng Made For YouTube na mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN.

Bago pa mapanood ng publiko ang nasabing iWantTFC series, magbibigay saya at kilig ang dalawa pati ang kanilang mga kasama na sina Andi Abaya at Kobie Brown, Gail Banais at Ralph Banawis, FANA, Zach Castaneda, at Bianca de Vera sa online show.

Makikita sa teaser na dadaan ang grupo sa lie detector test at bukuhan na magpapakita kung gaano nila kakilala ang isa’t isa.

Matatandaan na noong Disyembre nagpasilip na ang ABS-CBN sa tatakbuhin ng “Teen Clash.” Bibida si Jayda bilang si Zoe, si Aljon bilang si Ice at si Markus Patterson naman bilang si Jude. Sabi ng mga fan, bagay nga raw na magdyowa sina Jayda at Aljon, ha! Nakakakilig silang panoorin.

Anyway, isa na naman barkada series ang aabangan ng publiko soon na idederehe ni Gino M. Santos na siyang direktor ng mga pelikula ng Star Cinema na “Ex With Benefits,” “Love Me Tomorrow,” at “Sin Island.” (Rb Sermino)