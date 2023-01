Higit 3K pasahero apektado: NAIA biyahe pila-balde sa aberya

Muling nagkaroon ng mga aberya sa biyahe ng mga eroplano kahapon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nang isagawa umano ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang maintenance sa isa sa power equipment nito na sinasabing isa sa dahilan sa nangyari noong Bagong Taon na siyang nagresulta sa air traffic shutdown.

Sinabi ng CAAP na ang kanilang engineering team at maintenance provider ay naglagay ng cooling fan sa ikalawa nilang UPS o uninterruptible power supply, na siyang nakaapekto sa NAIA flights mula 4:20 a.m. hanggang 5:23 a.m. nitong Linggo, Enero 22.

“There were nine affected flights held at NAIA’s taxiway Charlie for departure and 38 flights that waited for clearance delivery during the short outage that was necessary to complete the maintenance activity,” sinabi ng CAAP, sabay hingi ng paumanhin sa mga apektadong pasahero.

Ang UPS failure noong Enero 1, 2023 ay nagresulta sa pagkawala ng kabuuan ng Communications, Navigation at Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) at pagka-stranded ng 65,000 pasahero.

Bago ang maintenance work, naglabas ang CAAP ng isang advisory sa maapektuhang airlines, o Notice to Airmen (NOTAM) ng 8:53 p.m. Sabado kaugnay sa nakaiskedyul na UPS cooling fan.

Pero ayon kay Senador Francis Tolentino, iba ang naging paliwanag ng piloto sa 2 oras na flight delay ng sinakyan niyang eroplano patungong Iloilo.

“‘Yong announcement kasi ng pilot, mayroong unannounced air traffic control maintenance. So, hindi gumagalaw lahat ng eroplano. Ibig sabihin nasa control tower at baka hindi kami ina-allow mag-take off. Lahat po bawal mag-take off, bawal mag-landing,” wika ni Tolentino sa interview ng DZBB.

“Walang abiso po sa mga airlines kasi kung may abiso sa mga airlines ‘yon hindi agad papa-board ang mga pasahero sa eroplano. Kasi umaandar na ang eroplano, nag-consume na rin ng fuel ‘yon. Nagsara na rin po ang pinto ng eroplano,” katuwiran ni Tolentino na isa sa 3,500 pasaherong apektado. (Catherine Reyes)