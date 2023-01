Hapones wanted sa pagnanakaw, pangingikil huli

Tapos ang maliligayang araw ng isang puganteng Hapones na may kasong robbery, extortion at telecommunications fraud sa Tokyo nang masakote ito ng mga operatiba ng Bureau of Immigration (BI) sa Guimbal Port, Iloilo.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang nahuling dayuhan na si Yohhei Yano, 43 na inaresto noong Enero 17 sa Guimbal Port, Iloilo ng mga operatiba mula sa fugitive search unit (FSU) ng BI.

Ani Tansingco, hiniling ng mga awtoridad sa Japan ang kanilang tulong para panagutin ang pugante sa mga krimen nito sa kanilang bansa.

Isang warrant of arrest ang inilabas ng korte sa Yakkaichi, Japan noong Agosto 4 noong nakaraang taon dahil sa kasong robbery at extortion,

Iniimbestigahan din ito sa pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad ng isang Japanese syndicate sa telecom fraud racket noong 2019.

Nakakulong ang suspek sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang nakabinbin ang deportation proceedings. (Mina Navarro)