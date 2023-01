Gary V. tinupad pangarap ni Chito M.

BInahagi ni Chito Miranda sa Instagram ang panibagong awitin na kanyang ilalabas kasama ang nag-iisang Mr. Pure Energy Gary Valenciano.

“Thanks Tito @garyvalenciano for giving me the opportunity na gumawa ng kanta kasama mo, at i-perform ‘yung song para mga tao that we wrote the song for. Excited na ko na mapanood ng lahat ‘yung ginawa natin,” chika ni Chito.

Ayon sa Parokya ni Edgar frontman, walong taon pa lang siya nang humanga kay Gary V. dahil sa kantang “Growing Up” na naging bahagi ng “Bagets” soundtrack.

Nakilala raw niya ang idolo dahil sa tita niyang si Angeli Pangilinan na napangasawa ni Gary. Naging ninong din si Gary sa kasal nila ng asawang si Neri Naig.

Subalit sa tagal nila sa industriya, ngayon lamang matutupad ang pangarap ni Chito na makasama ang kanyang Tito Gary sa isang awitin.

“Pero sa tagal tagal namin magkasama, ngayon lang kami nagkaroon ng legit na collab on an original song…tapos pinerform pa namin nang live!!!” sabi ni Chito.

Nagpasalamat din si Chito sa ABS-CBN creative director na si Jonathan Manalo na nakasama nila sa pagbuo ng love song na kanilang ilalabas.

“And with the help of our friend @jonathanmanalo, we were able to come up with a beautiful song about love. Halata naman sa pics na na-enjoy namin ‘yung experience,” sey ni Chito. (Rb Sermino)

ttps://www.youtube.com/watch?v=-gx8EwM0Oz0