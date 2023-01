Esmi ni Earl Scottie Thompson na si Jinky buntis na

Masayang ipinahayag ni reigning Philippine Basketball Association MVP Earl Scottie Thomspon ng Barangay Ginebra San Miguel ang pagdadalang-tao na ng kanyang asawang si Jinky Serrano-Thompson.

Sa kanyang Instagram account, siniwalat Linggo ng league star na anim na buwan na ang ipinagbubuntis ng kabiyak.

Ibinahagi ni Thompson ang kanilang mga litrato kasama ang ultrasound baby, habang sila ay nasa Japan.

“Grace overflowing. I’m so excited to meet the person who is half me and half you. One of God’s greatest blessing is on it’s way & I love you borth,” caption ni Thompson.

Ikinatuwa naman ng ilang fans at mga netizen ang bagong balita. Pero may mga negatibong naging reaksyon din ang ilan.

Sina Thompson at Serrano ay ikinasal noong 2021. (Annie Abad)