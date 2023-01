‘Desperada, ilusyonada ka’ Toni ‘binaboy’ ng mga beki

Ayaw pa ring tumigil ng mga hater ni Toni Gonzaga, ha! Ginagawa nila ang lahat para magpapansin kay Toni, to the point na gusto na nila itong buwisitin talaga.

Tila hindi matanggap ng mga gigil sa galit kay Toni na napuno nito ang Araneta Coliseum sa nakaraan niyang concert.

Taliwas nga kasi sa inaasahan nilang lalangawin ang show, dahil nag-flop nga raw sa takilya ang MMFF 2023 movie entry nitong “My Teacher”.

Ilang oras ngang nag-trending ang #PaalamToniGonzaga, ha!

At tinapatan pa ito ng mga beks na nag-live streaming sa kanilang social media nang pagi-impersonate sa mga production number ni Toni habang ongoing ang concert.

Una na nga riyan si Sassa Gurl. Ginawa ang live streaming sa condo, na may wall paper ng concert ni Toni, at naka-gown pa sila.

Naka-tweet kay @DJhedGutierrez ang panggagaya ng mga beki para ipangalandakan ang pambababoy ng mga ito kay Toni.

Maging ang duet number nina Toni at Alex ay ginaya rin ng mga ito.

Komento ng humahalakhak na si @scorsaguin na natawa sa pambababoy sa magkapatid, “Tangina nung mga backup dancers sa concert ni Otin on the sport nagre-rehearse. Hindi ko kinakaya hahaha!”

Sabi naman ni @LabByrds sa video na nag-video ng ticket niya at sinabing libre raw ang panonood niya ng concert na worth 7K.

“Thank you BBM sa pa-free concert,” sey niya.

Tinawag din niya si Toni na “pathetic, desperada, ilusyonada”.

Anyway, hindi nga kumbinsido ang karamihan ng mga netizen na sold out o bumenta talaga ang concert ni Toni.

May mga resibong post pa ang ilang netizen na tuwang-tuwa dahil libre raw niyang nakuha ang ticket niya. May nagsabi pang first time niya na makapanood sa Araneta Coliseum.

Pero, ang nakakaloka sa lahat ay ang parody account na si OTIN G o may @ItsACsLife sa Twitter, na sinabayan nga ang concert ni Toni via online, at ang daming views, ha!

Sa TikTok nga ay sumampa agad nang mahigit 4 million ang post niya at natalbugan niya ang mga pa-hashtags trending.

Hindi nga nag-trending ang title ng concert ni Toni o kahit `yung Happy Birthday Toni ay wala rin sa top trending.

Mas wagi sa trending ang ‘I Am OTIN’ at ‘Paalam Toni’. O ha! (Rey Pumaloy, Rose Garcia)