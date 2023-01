Centino permanenteng pantapal sa AFP sigalot

Naniniwala si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ang muling pagtalaga niya kay General Andres Centino bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang permanenteng solusyon sa sigalot sa militar dahil sa isyu ng ranggo.

Sa interview ng mga reporter sa Zurich, Switzerland noong nakaraang Biyernes, natanong si Marcos kung paano niya haharapin ang sigalot sa militar dahil ang pagtalaga niya kina Centino at Eduardo Año bilang bagong National Security Adviser (NSA) ay maaaring pansa¬mantalang solusyon lamang.

“I think that’s what exactly what we have done. We have dealt with the problem permanently,” saad ni Marcos.

“In what I refer to as rationalizing the seniority within the officer corps, what we did was the solution to the problem that was the disgruntlement that was going on in the ranks,” paliwanag ng pangulo.

Aniya, kinonsulta niya ang hanay ng AFP sa reappointment ni Centino na may apat na estrelya sa ranggo, bilang kapalit sa nauna niyang tinalaga na si Lieutenant General Bartolome Bacarro na isang 3-star general.