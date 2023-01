Carl Vincent Tamayo susi ng Peyups kay LeBron Lopez

LUMIPAT na si dating Gilas Pilipinas member Francis ‘LeBron’ Lopez sa University of the Philippines Fighting Maroons para sa pagsabak sa University Athletics Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Inanunsyo nitong Sabado ng Diliman-bassed squad ang pagbingwit sa 19-anyos, 6-foot-7 wingman pagkaraang maglaro ng dalawang taon sa Ateneo de Manila University Blue Eagles sa high school.

Nakita pa ang manlalaro sa selebrasyon sa kampeonato ng Eagles sa 85th UAAP 2022 men’s hoops nang maungusan ang Fighting Maroons nung Disyembre.

Maraming nag-aakalang aakyat si Lopez sa ADMU college squad kasunod ng pagkakakuha kay Fil-Australian Mason Amos, pero naging malaking impluwensya para sa pagbabago ng isip niya ang panghihikayat ni dating UP forward at Korean Basketball League-bound Carl Vincent Tamayo na lumipat siya.

Sa post ng Nowhere to Go but UP, ipinakita ang video na magkasama sina Tamayo at Lopez sa Gilas Pilipinas squad, ang naging hudyat ng pagkumpirma ng desisyon na kinumpirma na rin ng player.

Nagpahayag din si Lopez kay UP team manager Agaton Uvero na lubusang naapektuhan ang karera niya sa basketball dulot ng pandemya.

“My basketball path has been unpredictable the past 2 years as I finish my high school education. Life has thrown curveballs and a few distractions that has made me a stronger & better person,” aniya, na pinasalamatan naman si Tamayo sa desisyong paglipat niya sa UP. (Gerard Arce)