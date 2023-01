BuCor pinalagan nabistong ‘solicitation letter’ para sa mga PDL

Itinanggi ng Bureau of Corrections (BuCor) na may pinayagan itong grupo para mamahagi ng solicitation letter para sa programa ng mga person deprived of liberty (PDL).

Sa isang post sa kanilang social media page, sinabi ng BuCor na pirmado umano ng isang Roloando R. Camogao, umano’y dating PDL at founding chairperson ng ‘Rehab Society Association, NBP Reservation, Zamboanga Peninsula’ ang solicitation letter.

Para umano ito sa gastusin sa mga programa ng mga PDL sa San Ramon Prison and Penal Farm (SRPPF) sa Zamboanga City.

Gayunman, idiniin ng BuCor na wala silang koneksyon sa nasabing grupo at lalong hindi sila nagpapahingi ng pera sa mga pribadong indibiduwal at kompanya para sa mga PDL.

Nanawagan ito sa publiko na ipagbigay-alam sa kanila sa pamamagitan ng kanilang email sa Facebook:@piobucorofficial, Email: pio@bucor.gov.ph at sakaling tangkain silang biktimahin ng mga scammer.

‘The Bureau will never support any organization with an intent to use our released PDLs to solicit money from other organizations.’diin ng BuCor.