Bro Jun Banaag ober da bakod sa TV5

Ngayong 2023, kasabay sa pagsalubong ng Chinese New Year, maririnig na ang tunay na tunog ng serbisyo publiko sa mga bagong programa ng Radyo5 92.3 FM na kaakibat ng bagong tagline ng istasyon: “Ito na ang totoong tunog ng Serbisyo Publiko!”

Nangunguna sa listahan ng mga bagong handog ng Radyo5 ang radio program ng go-to love guru ng bansa, ang Dr. Love ni Bro. Jun Banaag. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10pm to 12mn, tutulungan ni Bro. Jun ang mga magkarelasyon sa kanilang mga love problems at gagabayan sila sa mga pinagdadaanan nilang mga pagsubok.

Sa darating na Enero 23, mapapakinggan na sa Radyo5 ang iba pang mga bagong weekday programs tulad ng Bangon Bayan with Mon mula 4am hanggang 6am, Sagot Kita! ni Cheryl Cosim mula 4pm hanggang 5pm, Good Vibes ni Laila Chikadora at Stanley Chi mula 6:30pm hanggang 8pm, at Pinoy Konek ni Danton Remoto mula 8pm hanggang 9pm.

Gigisingin ng morning energy ni Mon Galvez ang mga listeners sa kanyang infotainment program na Bangon Bayan with Mon. Ipadadama naman ni Cheryl Cosim ang kanyang passion for public service sa Sagot Kita! sa kanyang pagtulong sa mga Pilipinong idudulog ang kanilang pangangailangang makipag-ugnayan sa mga government agencies.

Hatid naman nina Laila Chikadora at Stanley Chi ang lighter side ng mga balita sa kanilang programa na Good Vibes. Ibabahagi ng dynamic duo na ito ang latest pop culture at social media trends na tiyak na mae-enjoy ng mga guests at callers. Pagdating naman sa usapang OFW, handang tumugon si Danton Remoto sa Pinoy Konek, na magkukunekta sa mga listeners at magbabahagi din ng mga napapanahong usapin at magtatalakay ng modern at folk literature, musika at Philippine history.

Ang Radyo5 ang tunay na tahanan ng mga nangunguna at respetadong radio anchors sa bansa, at patuloy ito sa paghahatid ng mga kilala at tinatangkilik na radio programs tulad ng Ted Failon and DJ ChaCha, Cristy Ferminute ni Cristy Fermin, at Wanted sa Radyo ni Sen. Raffy Tulfo.

Magandang panimula sa year of the rabbit ang exciting news, public service at entertainment program offerings ng Radyo5 ngayong 2023. (Rb Sermino)