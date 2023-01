Anyare JK? Maureen na-trauma sa ex-dyowa

Open na ang model-beauty queen-TV host na si Maureen Wroblewitz na pag-usapan ang nakaraang relasyon niya sa singer na si Juan Karlos Labajo.

Sa Tiktok account ni Maureen, pinost nito ang mga natutunan niya sa buhay, lalo na sa pagkakaroon ng isang public relationship at ang background music niya ay ang Flowers ni Miley Cyrus. May magandang meaning daw sa kanyang ang awitin na ito.

“I’ve never really spoken about my past relationship but this song really speaks to me. That’s the thing about being in a public relationship, no one really knows what happens behind closed doors.

“I am working on myself and healing from past trauma because I don’t want to make the same mistakes. Maybe one day I’ll be ready to speak about it because I know it could help a lot of people,” sey pa ni Maureen.

Noong June 2022 ay naghiwalay sina Maureen at Juan Karlos.

In a statement na pinost sa Facebook ni Juan Karlos ay nakalagay ang: “Lagi mong tandaan na kahit pagbaliktarin mo man ang mundo, kahit saang lupalop man ng kalawakan, ikaw pa rin ang nag-iisa kong buwan. Maraming salamat, mahal kita, at hanggang sa muli.” (Ruel Mendoza)