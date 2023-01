Another good news ang aking hatid sa inyo ngayon mga masugid kong tagasubaybay. At ito’y makakapagpasaya sa mga kababayan nating taga-Metro Manila.

Alam kong alam nyo na rin na tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng Libreng Sakay program ng ating gobyerno sa kahabaan ng EDSA. Sa ngayon ay hinihintay na lang natin kung kailan ito muling mauumpisahan.

Kaya talaga pong pinu-push natin ang Department of Transportation (DOTr) na itodo na ang pakikipagkoordinasyon sa Department of Budget and Management (DBM) para maumpisahan na agad ibalik ang Libreng Sakay ng bus sa EDSA.

Kung maaalala n’yo dear readers eh ang inyo pong lingkod ang isa sa mga masugid na nagtulak at humiling kay dating President-elect Marcos noong Hunyo 2022 na mai-extend ang Libreng Sakay service hanggang December 2022 dahil kasabay itong natapos ng termino ni Pangulong Duterte.

At napagbigyan po ang ating hiling nakaabot nga ito till end-December. Inilaban din natin na mapondohan itong Libreng Sakay service sa 2023 General Appropriations Act (GAA) at ito na ang hinihintay natin na maipatupad muli.

Bagama’t napondohan ng P1.285 bilyon sa 2023 national budget, sasapat lamang ang pondo para sa unang anim na buwan. Mismong si DBM Secretary Amenah Pangandaman po ang nagkumpirma na meron ngang P1.285-billion budget na inilaan sa taong ito para sa Libreng Sakay sa EDSA.

“May pondo po ang Service Contracting Program sa ating FY 2023 GAA. Naglaan po ang pamahalaan ng P1.285 billion para maipagpatuloy ang programang ito ngayong taon… Malaking tulong po ang tipid-pasahe sa araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan natin,” ayon po mismo kay DBM secretary.

Agad-agad po ay hinikayat natin ang DOTr na tiyaking magiging mabilis ang pag-aksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa mga kinakailangang dokumento pati na ang pagpirma sa kontrata ng dalawang bus consortiums—ES Transport & Partners Consortium at Mega Manila Consortium Corp.— na kabahagi ng Libreng Sakay, para maibalik na agad ito.

Nito pong Disyembre at kahit hanggang ngayon ay tunay naman pong tumaas nang husto ang presyo ng mga pangunahing bilihin.

Ayon po sa Philippine Statistics Authority (PSA), ang inflation ay lumobo nang husto sa 8.1% nitong Disyembre, pinakamataas po ito mula noong maitala ang 9.1% clip noong 2008— taon ng global financial crisis.

Sinabi rin ng PSA na ang patuloy na paglobo ng inflation nitong nakaraang buwan ay resulta ng higher price index sa kuryente, mga gulay, restaurant services, pati private at public transport.

Kaya kailangang madaliin na ng DOTr at DBM ang mga paperwork para sa muling implementasyon ng Libreng Sakay at nang maibsan agad ang hirap sa gastusin ng mga kababayan nating bumibiyahe araw-araw sa Metro Manila.

Muli rin po nating hinihimok si DOTr Secretary Jaime Bautista na makahirit pa sana sa Palasyo or sa DBM ng dagdag na pondo para muling ma-extend ang program hanggang sa katapusan po ng December 2023.

Hinihikayat po natin ang DOTr, LTFRB at DBM na maghanap ng mga paraan para maipagpatuloy ang Libreng Sakay sa bus kahit hanggang sa pagtatapos ng taong kasalukuyan lalo’t sinabi naman ni National Economic and Development Authority (NEDA) director-general at Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang pagbibigay proteksyon sa purchasing power ng mga Pinoy ang nananatiling prayoridad ng Marcos administration.

Sabi po ni Secretary Balisacan nitong December, “The government is continuously implementing targeted subsidies and discounts to allay the impact of the higher prices of essential goods, especially for the vulnerable sectors and low-income earners of our society.” Target ng gobyerno na bawasan o pagaanin ang impact, ang epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na sa mga mahihirap.

Ako po ay naniniwala na ang patuloy na pagpapatupad ng Libreng Sakay at iba pang subsidiyang naibibigay sa mga kababayan natin ay malaking tulong.

Sabi nga ng Asian Development Bank (ADB), ang mga mahihirap na Pinoy ay nangangailangan ng suporta para maibsan ang kahirapan na idinulot ng Covid-19 sa pangkabuhayan.

Sinabi naman po ni LTFRB chairman Teofilo Guadiz III na ang Libreng Sakay ay posibleng umpisahan muli sa susunod na buwan kapag nairelis na ng DBM ang pondo at sa sandaling matapos ang proper documentation process at contract-signing ng bus consortiums.

Kung maumpisahan muli ang Libreng Sakay sa Pebrero, aabot ang pondo hanggang July. Pero sabi rin ni Guadiz hihingi sila ng supplemental budget mula sa DOTr “to make Libreng Sakay year-round.” Sa mga sinabing iyan ni Guadiz, may natatanaw na agad tayong pag-asa na makakaabot sa katapusan ng Disyembre itong balik Libreng Sakay.

Natutuwa rin po tayo dahil ang Pangulo at ang kanyang economic team ay determinado rin na mabigyan ng ‘instant financial relief’ ang mamamayan na naghihirap sa patuloy na pagsirit ng inflation. Tinalakay ko nung nakaraan ang kambal na direktiba ng Pangulo na humarang sa mga naka-iskedyul na taas singil sa mga buwanang bayarin ngayong 2023. Ang mga ito ay ang ekstensyon sa import tariff rates at ang pagpigil sa dagdag-singil ng PhilHealth 0 Philippine Health Insurance Corp.

Ang mga pro-poor, pro-consumer na direktibang ito ay nagpapakita na nasa tamang kalalagyan ang puso ng ating Pangulo. Kita naman natin na ang Pangulo ay may pagkalinga sa mamamayan. Kaya nasa tamang pagtitimon nga tayo.

Unti-unti lang, lahat ay magkakaroon ng katuparan. Sa ngayon ay dapat munang unahin itong Libreng Sakay at saka natin sunud-sunurin ang iba pang makakatulong sa lahat ng ating nangangailangang kababayan. Sabi nga ng Pangulo noong kampanya, walang maiiwan. Lahat tayo ay dadalhin ng kanyang administrasyon tungo sa maginhawang buhay, tungo sa tunay na progreso na matagal na nating hinihintay.