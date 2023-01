Adelaide 36ers 5 sunod na olats, Kai Zachary Sotto pasiklab wa epek

PINOSTE ni Kai Zachary Sotto ang isa sa pinakamagandang laro, pero hindi naisalba ang Adelaide 36ers sa panlimang sunod na semplang kontra Melbourne United, 94-87, at memeligrong masipa sa Australia’s 45th National Basketball League 2022-23 regular season game nitong Sabado sa Adelaide Entertainment Centre.

Nagtala ang 20-anyos na 7-foot-3 Pinoy import ng 15 points, 7 rebounds, at 1 block sa 18 minutes play sa pagsalaampak ng kampo niya sa pangwalo sa 11-14 win-loss slates sa 10-team cagefest sa Down Under.

Umangat ang Melbourne sa pang-anim na puwesto sa bitbit na 14-12 record na giniyahan ng 28 markers ni Chris Goulding at ayudang 25 pts. ni Rayjon Tucker at 20 ni Xavier Rathan-Mayes tungo sa panlimang ragasa ng team.

Tanging anim na koponan lamang ang mga uusad sa susunod na labanan ng torneo.

Huling nagtabla ang magkaabilang kampo sa iskor na 76, may anim na minuto sa laro bago na umusok si Rathan-Mayes sa pagbuhos ng 11-0 bomba para dismayahin ng mga dayo ang home team.

Isang jumper ni Sotto ang pumigil sa pagkablangko ng 36ers subalit agad din itong natabunan hanggang matapos na ang laro.

Pinangunahan ng 24 pts. at 10 rebs. ni Robert Franks ang Adelaide.

Sunod na makakatuos ni Sotto at 36ers ang pumapangawalang Cairns Taipan (16-8) sa Jan. 30. (Lito Oredo)