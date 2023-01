Action center bubuksan sa Kongreso – Speaker Romualdez

Isang action center ang bubuksan ng Kongreso para sa mga tao na walang mahingan o malapitan ng tulong sa oras ng kanilang pangangailangan.

Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagamot, palibing, legal problems, illegal dismissal, biktima ng pang-aabuso ng mga nasa puesto, at iba pa ay pwedeng ilapit sa action center ng mababang kapulungan.

“Kung lumapit ka sa ahensya ng gobyerno at hindi ka pinansin o pinag-antay o pinababalik-balik kayo, magsumbong kayo sa amin at kami ang tutulong sa inyo,” aniya.

“Tatawagan namin ang mga concerned agencies at tatanungin kung bakit hindi nila natutulungan ang taong ito at sa Kongreso na mismo lumalapit”, ani Speaker Romualdez.

Dagdag pa ng pinuno ng Kongreso, “babawasan namin ng budget ang anumang ahensya na hindi tutulong o papatay-patay sa pagbigay ng tulong sa tao”.

Ayon kay Romualdez, majority floor leader pa lamang siya ay naisip na niya ang konsepto ng naturang center na maaring lapitan ng tao.

Ilalagay sa ilalim ng Office of the House Speaker ang action center na pamumunuan ng executive director na may mga social service personnel at complaint officers na tatanggap ng mga request for assistance o mga sumbong.

“Nakakaawa kasi lalo na yung mga mahihirap na hindi alam kung saan lalapit kapag namatayan o may sakit sa pamilya”, ani Romualdez.

Batid daw niya na kadalasan ay kulang ang ayuda ng mga ahensya o hindi sapat ang tulong ng mga local government units (LGUs).

Inaasahan na bubuksan ang action center ngayong Marso at ito ay bukas sa publiko mula 8:00AM hanggang 4:00PM, mula Lunes hanggang Biyernes.