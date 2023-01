Abugado nagbanta Bea hindi magnanakaw ng lupa

Marami sa mga netizens ang natuwa dahil sa mabilis na aksyon ng kampo ni Bea Alonzo. Dapat daw talaga gano’n ang ginagawa ng mga artista o management sa mga netizen para matakot o tumigil sa paninira ang mga ito.

Kahit na isang netizen lang ang nag-post ng comment na nagtatanong kung kailan daw ibabalik ni Bea ang lupain ng mga Aetas, sinagot agad ito ng Bea’s camp.

Eh, ang daming nag-reply, nag-comment. Ilan sa mga ito nagtataka at nagulat na may gano’n daw pala. ‘Yung iba naman, hinahanapan ng resibo o proof ang netizen sa claim nito.

Nag-ugat ito sa naging YouTube vlog ni Bea kunsaan, nagbigay siya ng treat sa mga kapitbahayan na Aetas sa kanilang farm sa Zambales.

So bago pa lumaki nang lumaki ang posibleng maging sunog, umaksyon na nga agad ang camp ni Bea. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, si Attorney Joey Garcia ay naglabas sila ng statement at posibleng maging legal action sa netizen na ito na may Twitter handler na @ALOyoutoo.

Pero mukhang natakot na ang netizen at biglang nag-delete ng kanyang account.

Ayon sa lawyer ni Bea, “For the record, our client vehemently opposes that baseless and very unfair accusation. She and her family are the absolute and registered owners of the parcels of land in Zambales, acquired through legal and valid means.

“Let this message serve as stern and final warning to that fellow who made the disparaging remarks against Ms. Bea Alonzo on social media to retract his/her unfounded accusation and to cease from further making defamatory statements that bring disrespute to our client.”

Sa isang banda, isa si Bea Alonzo sa dumayo ng Angeles City para sa unveiling ng katuparan ng pinapangarap lamang na Beautederm Corporate Headquaters ni Ms. Rhea Tan, CEO/President ng Beautederm noong Sabado.

Nagbiro si Bea na, “magtitindera” na lang din daw siya dahil na-inspire ito sa inspiring story ni Ms. Rhea kung paano niya nagawang maging sobrang successful na entrepreneur. (Rose Garcia)