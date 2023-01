2 Ateneo student kampeon sa international debate

Muling nagpakitang gilas sa pagdedebate ang BS Applied Mathematics Major student na sina David Demitri Africa at Robert Nelson ‘Toby’ Leung mula Ateneo De Manila University matapos silang magwagi sa Asian British Parliamentary Championship sa idinaos na World Universities Debating Championship (WUDC).

Ito ay ginanap sa Bali, Indonesia noong January 9 hanggang 14, 2023 kung saan nakuha ng Ateneo duo ang championship title at ang best speaker awards.

Itinanghal na 2nd best speaker si David Africa habang overall best speaker naman si Tobi Leung,

Sila ang opening government (OG) sa debate proper gamit ang motions na, “This House prefers a world where valourised national heroes in history are morally flawed instead of morally good.”

Bukod dito, umabot din sa finals ang isa pang team mula Ateneo na binubuo ni Quintin Chua (7th best speaker) at Aly Barranda (6th best speaker).

Ang naturang debate competition ay ginaganap taon-taon na dinadaluhan ng mga participant ng iba’t ibang mga universities sa Asia.

Talaga namang Pinoy pride ang Atenean­s na ito! (Moises Caleon)