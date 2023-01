Tonelle Racasa todo-hasa para sa Indonesia Chess

POKUS si Woman National Master Antonelle Berthe “Tonelle” Racasa sa sasalihang FIDE Rated International Open Chess Tournament na tutulak sa Enero 27 hanggang 29 sa Gunadarma University Karawaci, Tanggerang-Indonesia.

“It’s a prestigious tournament kaya medyo excited ako. I’ll do my best to win and bring honors to our country,” sabi ng ipinagmamalaki ng Mandaluyong City na si Racasa.

Ang 15-years-old Racasa na mag-aaral ng Victory Christian International School ay nakatakda ring lahukan ang Philippine chess team sa World School Chess Championships 2023 na ikakasa naman sa April 13 hanggang 23 sa Rhodes, Greece.

Masisilayan din si Racasa sa World Youth Chess Championships sa Montesilvano, Italy sa Nobyembre 12-25.

Kilala sa tawag na Tonelle sa chess world, nais niyang sundan ang yapak ni Janelle Mae Frayna, ang country’s first at lone Woman Grandmaster.

“Target ko po makuha ang WGM title 2 to 3 years from now,” sabi pa ni Racasa. (Elech Dawa)