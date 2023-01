Suspek sa tsinuging beauty specialist, tukoy na

May person of interest na ang Las Pinas City Police sa beauty specialist na nakitang wala nang buhay na may tama ng punglo sa ulo sa loob ng isang kotse noong Enero 17 sa nasabing lungsod.

Gayunman, sinabi ni Las Pinas City Police chief Col. Jaime Santos na hindi pa nila ibinunyag ang buong detalye ng suspek na kinilala lamang sa isang Alexander.

Si Alexander, ayon kay Santos ay kapatid ng may-ari ng sasakyan kung saan natagpuan ang bangkay ni Jennifer Mendoza, 29, residente ng Balagtas St., Tondo, Maynila.

Nakita ang duguang bangkay nito sa loob ng nakaparadang Silver Mazda na may plakang ATA-9782, sa harap ng Villar Sipag, C5 Extension Road, alas-9:30 ng umaga noong Martes.

Sa ngayon ayon kay Santos ay pinaghahanap pa rin nila si Alexander.

Si Alexander ay itinuro ng kanyang kapatid na si Alexis Ang Cruz, na siyang kumuha ng sasakyan noong December kung saan naman huling nakitang buhay ang biktima.

Ayon pa kay Santos, lumabas sa kanilang imbestigasyon na kilala ng biktima ang bumaril sa kanya.

“Ang biktimang si Jennifer ay sumakay sa Quezon City, siya mismo ang nagbook sa sarili niya papunta sa Baclaran, pero pagdating sa Baclaran papunta sa area ng Las Pinas, although ang nasabing kotse na Mazda ay grab ito, eh putol, walang nakarehistro sa grab na booking. Kaya ang lumalabas po dito, siya mismo, o malaki ang posibilidad na kakilala niya (biktima) po yung nagmamaneho, kasi wala pong naka record sa grab, so ang ibig sabihin ay personal niyang tinext,” pahayag ni Santos.

Hinahanap din ng mga pulis ang cellphone ng biktima para pagkunan ng karagdagang ebidensya. (Betchai Julian)