Ria umalma sa nanlait kay Zanjoe

Umaani ng suporta si Ria Atayde sa tweet niya kaugnay sa saloobin niya tungkol sa ‘romansa’ nila ni Zanjoe Marudo.

Kinunsensiya kasi ni Ria ang mga nanlait sa kanya, partikular sa nararamdaman niyang kaligahayan ngayon. May mga kontra nga kasi sa relasyon nila ni Zanjoe. May mga nanlalalit nga kasi kay Zanjoe, na kesyo hindi sila bagay, at kung ano-ano pa.

“Why are there people who just can’t be happy for others?” sabi ni Ria.

Nasa reaction-comment ng mga netizen ang pakikiramay ng mga ito sa pinagdadaanan ni Ria at sinasabing huwag pansinin ang mga inggitera.

Sey ni @3donP, “We are happy for both of you Ria and Z. It was nice meeting you during our last visit at Z’s batangas house. I can see that you are really a nice person.”

Well, ang alam ko ngayon, happy si Ria dahil may bago nga siyang endorsement, ang White Castle, di ba? (Rey Pumaloy)