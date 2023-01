PSC, DepEd, Marikina pinaplantsa Palaro

NAKIPAGPULONG si Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Walter Torres sa Department of Education at host City of Marikina upang pag-usapan ang pagbabalik ng tatlong taong nagpahinga dahil sa pandemya na Palarong Pambansa.

Inirepresenta ng PSC Commissioner na si Torres ang bagong talaga din nitong chairman na si Richard Bachmann sa ginanap na coordination meeting para sa Palarong Pambansa 2023 kasama ang mga opisyales ng DepEd, Department of Interior and Local Government at host Marikina.

Orihinal na nakatakdang mag-host ang Marikina City sa taunang national grassroots sports development tournament na nakatuon sa mga kabataang estudyante noong 2020 matapos ang Davao City ngunit hindi natuloy dahil sa COVID-19 virus.

Hindi din natuloy ang ika-63rd na edisyon noong 2021 na itinakda pa rin maisagawa sa Marikina. Ang ika-64th edisyon noong 2022 ay nakatakda sana isagawa sa Bacolod City, sa Region 6 para sa lugar ng Visayas subalit muling hindi naisagawa dahil sa epekto ng pandemya. (Lito Oredo)