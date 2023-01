Mga politiko binisto sa Cartel

Ibinunyag ni dating Department of Agriculture (DA) Secretary Manny Piñol na mga politiko ring sangkot sa agri cartel.

Ito ang kinumpirma ng dating Agri secretary sa panayam sa Politiskoop nina Ina Andolong at Michael Fajatin na Politiko online.

Nang tanungin kung may mga nasa posisyon na sangkot sa kartel, sinabi niyang mayroon daw.

“Oo naman. Kahit walang pruweba directly, hindi po puwede banggitin ang pangalan,” saad ni Piñol.

Nabanggit din niya na alam niya kung sino-sino ang malalaking impor¬ter ng bigas sa bansa.

“The problem is here is that when the legislators or policy makers get involved in this kind of business, they will protect their interest, not the people’s interest, but their interest,” pahayag ni Piñol.

Nabanggit din niya ang problema umano sa mga Pinoy ay tumatanggap ng suhol kada eleksyon at hindi na tinitingnan ang intensyon ng mga tumatakbong politiko. (Jan Terence)