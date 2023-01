Mga inabusong OFW sa Kuwait iuuwi na – DMW

Inihayag ni Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary Hans Cacdac na maibabalik na sa bansa ang lahat ng distressed overseas Filipino workers (OFWs) mula sa Kuwait sa katapusan ng Enero.

“For the rest of next week, maibaba na sa 120 ang distressed OFWs sa Kuwait until makauwi na silang lahat by the end of this month,” pahayag ni Cacdac sa panayam ng dzBB nitong Sabado.

Sa 421 distressed Kuwait OFWs, 142 na ang naiuwi ng DWM mula noong Enero 17, 2023, habang isa pang batch ng 120 ang darating sa susunod na Martes.

Aniya, bukod sa pag-uwi ng mga OFW, pinapagaan din ng mga paglikas ang sitwasyon sa isang shelter sa Kuwait na lampas na sa kapasidad nito.

“Bagama’t wala tayong nakitang distressed OFWs na nasa shelter na nabiktima ng malubhang physical abuse ng kanilang mga employer, nakikita pa rin ang abuses in terms sa paglabag sa kontrata,” giit ni Cacdac.

May alok din umano ang DMW na “reintegration program” para sa returning OFWs at pagkakalooban din ang mga ito ng puhunan at pagsasanay para makapagpatayo ng maliit na negosyo.

Ayon kay Cacdac, nakatuon din ang DMW ang pagliligtas at pagpapauwi sa mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking sa Cambodia at Myanmar.

“Lahat sila ay biktima ng cryptocurrency activities, sila ang ine-employ para gumawa ng scam,” dagdag pa ng opisyal. (Dolly Cabreza)