Mga dapat tandaan tuwing Chinese New Year

Happy Chinese New Year! Isa ka rin ba sa nakiki-celebrate nito? Well, narito na ang tips para mas bongga mo pa itong ma-celebrate.

Una, dapat mong piliin ang tamang kulay na iyong gagamitin bilang pambalot ng regalo. Best choice ang red, yellow, at gold dahil sinisimbolo nito ang pagkakaroon ng kayamanan at kasaganahan.

Iwasan ang puti dahil may kaugnayan naman ito sa mga burol, siyempre ‘wag din gagamit ng black o kaya naman ay blue.

Pangalawa, i-consider mo ang bilang o halaga ng iyong ibibigay. Halimbawa, ‘wag magbibigay ng pera o gamit na may number four o apat sa bilangan.

Maigi umano na gamitin ang lucky number na 8. Tulad kung magbibigay ng ng anumang item.

Dapat ding tandaan na huwag bubuksan ang matatanggap na regalo at pera sa pulang envelop o ang pao.

Sa pagkain naman, siyempre hindi mawawala ang tikoy o rice cake na pinaniniwalaang makakatulong para dikitan ka ng swerte at pera. Kung may budget pa, pwede ka ring maghanda ng iba pang Chinese food.

Tulad na lang ng fa gao o tinatawang na Chinese Prosperity Cake na sinasabing nangangahulugan na ‘to get rich’.

Pero sabi nga nila, huwag aasa sa kung ano ang sinasabi sa iyo, gumawa ka ng sariling diskarte.