Mag-utol na Pinoy chef patok resto sa Oslo

Lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Pinatunayan ‘yan ng magkapatid na Pinoy chef sa Norway dahil sa kanilang negosyo.

Ito ay sina Dominic at Daniel Vergara. Taong 2019 nila sinimulang itayo ang kanilang food business sa maliit lamang na stall pero ngayon ay isa na ito sa mga pinipilahang restaurant sa Oslo, Norway.

Pinangalanan nila itong Kain Restaurant na kung saan pinaghalong konsepto ng fine dining at street food ang tema nito.

Pagbabahagi ni Dominic sa panayam ng ABS-CBN, “I worked in a Michelin-star restaurant and then I came here to Norway to do an internship at Maemo and then I like it here, so I decided to stay,”

“And I worked in the street food side, that’s why we have this idea to put two things together and open something to share Filipino culture thru food,” saad naman ni Daniel.

Ilan sa mga pinipilahan nilang produkto ay ang kanilang best seller na adobo at sizzling sisig na talaga namang huli ang panlasa maging ng ibang mga lahi.

Bukod dito, ay perfect na perfect din ang plating at presentation nitong very instagrammable! Ang binibida naman nilang panghimagas ay ang traditional suman at mangga na natutunan nila mula kanilang lol ana mahilig bumili nito noong bata pa sila. (Moises Caleon)