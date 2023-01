Mag-ingat sa sakit: Kim suwerte sa pulang panty, negosyo, dyowa

Ang bongga ng Chinese New Year preparation ni Kim Chiu sa kanyang YouTube channel.

At siyempre, ang mga guide ngayong Year of the Water Rabbit ang content niya, kaya ang Feng-Shui expert na si Johnson Chua ang chinika niya.

Dumayo nga si Kim sa Binondo, Manila, na sabi nga ay unang China Town sa buong Mundo.

Ang Year of the Water Rabbit daw ay magandang taon, dahil ang mga rabbit daw ay gentle, kaya mas less ang conflict ngayong 2023.

Masuwerte raw ngayong 2023 si Kim, na pinanganak sa Year of the Horse. Mas magiging productive raw si Kim ngayon.

“Alam na this, love it. More sales! Money time!” sabi ni Kim na isa na ngang negosyante.

May warning lang na dahil productive nga siya, ingatan niya ang kanyang katawan, kalusugan.

Pero, ang pinakamasuwerte raw ngayon ay ang mga pinanganak sa ‘Year of the Rat’. Mas malakas daw ang convincing power nila.

At ang lucky color nga raw ngayon ay yellow and gold, na earth and metal nga.

Pagdating naman sa love live, masuwerte raw lahat.

“Sa lahat ng mga single diyan, this is your year, basta magsuot lang kayo ng red panty sa Chinese New Year. Kokonti ang magiging malamig ang Valentine’s!” patawa-tawang sabi ni Kim.

Pero ingat din daw, dahil baka masobrahan sa love, at mabuntis agad.

Pero siyempre, sa huli pinayuhan ang lahat na mas mag-focus sa magagandang bagay, dahil wala naman daw bad luck sa feng shui. (Rb Sermino)