Luwa boobey sa IG Liza naging ‘wild’ kay James

Handa na bang magpa-sexy si Liza Soberano at maging daring fashionista na?

Palaisipan sa mga netizen, mga fan, ang naiposte niyasa Instagram, kung saan lumuwa ang dibdib niya sa suot na denim corset.

Playful, mapang-akit ang nakitang character ni Liza sa nasabing mga larawan kaya naman ilan ang nagkomento na posibleng nagbago na ang image ng aktres at maaring maging daring na ito.

Sabi ni @saywhuth, “it’s crazy how much you’ve changed! It’s like, you are forcing yourself to fit it with a bunch of privilege Americanize people which is your new found group of “Friends”. You have become wild and careless. Is that even the real you our your just putting that face so they will let you in their circle.”

Sawsaw naman ni @cosejo0213, “She’s under James Reid Careless production, maybe that’s why she’s into that change aura. She’s careless.”

‘3 years na ko wala sa Pinas’ Bela umalma sa ‘bill’ ng Skycable

Magkahalong tawa, iyak ang sagot ni Bela Padilla sa comment ng netizen, matapos niyang ipanawagan ang pagbaklas sa kanyang cable provider na Skycable TV.

Sa tweet ay kinalampag ni Bela ang nasabing digital TV company na tanggalin na ang kanyang subscription dahil matagal na niyang hindi ito nagagamit.

“Hello @skycable_tv tried calling your hotline a few times in the last 3 years to have my account cut off. I’ve been living abroad since 2021 and still get billed. Can you guys please let me go,” sabi ni Bela.

Marami na raw nakausap si Bela sa hotline ng kumpanya pero hanggang ngayon ay pinadadalhan pa rin siya ng bill.

“Wala raw pong aalis sa pamilyang toh,” chika ng netizen.

“Hahahuhu,” sagot ni Bela, na tila nakuha ang ibig sabihin ng netizen.

Si Bela ay talent ng ABS-CBN, na siya ring may-ari ng Skycable.