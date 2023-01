Karera Tips Ni JP Gonzales

22 Enero 2023/Linggo / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 8 Tons Of Gold, 2 Monument, 6 Hunky Dory, 7 Great Connection

R02 – 6 My Sweet Lord, 2 Iikot Lang, 13 Walkin On Sunshine, 12 Caloocan Girl

R03 – 6 Righteous Ruby, 4 Enigmatic Linden, 2 Shashtaloo, 1 Treasure Hunting

R04 – 4 Diversity, 7 Domsat Seven, 2 Macha Green/Going West, 9 Mendel Bell

R05 – 1 Heroesdelninetysix, 3 Street Smart, 5 Silver Glow, 10 Phenom

R06 – 11 Guerrero Warriors, 4 Lucky Noh Noh, 5 Lucky Hilda, 3 Cash Is King

R07 – 6 The Price Is Right, 2 Space Jam, 3 Ace Up, 4 Easy Landing

R08 – 13 Yes Kitty, 5 Color Blast, 11 Apo Ni Maria, 1 Sultanov

R09 – 5 Jack Of Clubs, 2 Big Girl, 3 Double Rock, 9 Rise Up

R10 – 12 Sweetie Giselle, 14 Lake Balinsasayao, 2 Greatest Joy, 3 Jean Genie

Solo Pick: Tons Of Gold, Jack Of Clubs

Longshot: My Sweet Lord, Diversity