Sa kultura natin, mahirap masabihan ng ‘Hindi mo ako kabiruan’. May isang posibleng senaryo kung bakit ito nangyayari: biniro, hindi nagustuhan ang biro o kaya ay napikon, kaya sinabi ang ‘hindi mo ako kabiruan’.

Masayahin tayo. Gusto natin ang mga tao na palabiro. Marami tayong napasikat na komedyante sa pelikula, telebisyon, o politika man, o hindi kaya ay iyong mga sumikat sa internet at social media. Madaling magbenta ng produkto o serbisyo kapag ang patalastas ay nagbibiro o katatawanan.

Katunayan ng pagiging mahilig natin sa mga palabirong tao ay ang survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong 2014 na nagsasaad na mas pipiliin ng karamihan sa atin, siyam sa sampu, ang magkaroon ng kaparehang nakakatawa o palabiro kesa maganda o gwapo.

Kahit sa trabaho, malaking bagay na may palabiro kang kasamahan. Sa paaralan, mas nagiging magaan ang gawain ng pangkat kapag may kasamang malakas magpatawa o magpasaya.

Gayunman, mayroon din siyempreng birong nakakaasar o kaya naman ay namemersonal. Mayroong biro na nanghihiya sa kapwa. Kung paanong mayroon din naman talagang tao na mahirap biruin. Kaya nga ang paksa natin ngayon ay ang salitang ‘kabiruan’.

Kabiruan mo ang isang tao kapag nagpapalitan kayo ng biro o pang-aasar nang hindi napipikon. Kasaluhan ng biro na kung aakalain ng ibang makakarinig, para bang nakakatakot dahil baka may mapikon.

Kakaibang ugnayan sa kapwa ang ‘kabiruan’. Maaaring kaibigan mo ang kabiruang ito. Maaaring kakilala lamang. Pero kapag sinabi mong kabiruan, higit pa ito sa karaniwang kakilala o kabatian. Samantala, may mga kaibigan tayong mahirap patawanin. Mahirap din maging kabiruan. Pero dahil kaibigan, naiintindihan natin kung hanggang saan lang dapat pupunta ang usapan. Alam natin kung hanggang saan lang dapat ang biro kung mayroon man.

Kaya naman seryosong bagay ang masabihan ka ng ‘hindi mo ako kabiruan’. May nasabi ka, biro nga marahil, o isang pang-aasar, na hindi nagustuhan ng pinatutungkulan mo. Ang masama, karamihan sa pagkakataong nagaganap ito, may ibang tao na nakaririnig.

Mayroon din naman kasing tao na inaakala niyang kaya niyang biruin lahat. Kaya niyang asarin ang ibang tao dahil sa taglay niyang kasikatan, kayamanan, o kapangyarihan. Idinadaan niya sa inaakalang biro ang lahat samantalang sa pinatutungkulan niya, hindi naman biruan ang nagaganap, pang-aalipusta.

Kahit tanyag o may kapangyarihan ka na, hindi nangangahulugang lahat ay iyong kabiruan. O mas masama, lahat ay ituturing mong maaaring tumanggap ng pang-aasar at pang-aalipusta.

Nagiging tampulan ng biro at pang-aalipusta ang nasa mababang antas ng lipunan, iyong may inaakalang kahinaan, iyong mahihina at madaling paikutin ng pera’t kapangyarihan.

Ang mahirap sa kultura natin, naging tanyag lang at napalapit sa may kapangyarihan, akala niya, lahat ng mas mababa sa kaniya, aba at basura.

Maging mabuting tao gaano man kalayo ang narating mo.

