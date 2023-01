Eksperto ang hanap! PBBM ‘di ibibigay Agri sa ex-general

May mabigat umanong gagawin si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Department of Agriculture (DA) habang hindi pa niya inililipat ang puwesto sa panibagong mamumuno sa ahensiya.

“All the hard things, ‘yong mahirap gawin ngayon namin gagawin. ‘Pag nagawa na namin ‘yong mga bucket list namin, natapos na namin, aalis na ako. Then I will give it to somebody else,” ani Marcos, na nagsisilbing DA secretary.

Sinabi ni Marcos noong Agosto 2022, nangangarap ang presidente sa sektor ng agrikultura, kabilang ang sustainable livelihood sa mga magsasaka, food security at murang pagkain sa mga Pinoy.

Sinabi rin ni Marcos na noong Nobyembre ay hindi niya kaagad mabibitawan ang DA dahil nagpapapalit palit siya ng listahan ng kandidato.

Hindi rin umano ikinukunsidera ni Marcos ang pagtatalaga ng retiradong militar o pulis sa DA.

“Kailangan eksperto sa agrikultura. Agriculture is a very complicated subject. Hindi lang kung sino-sino basta’t magaling mag-manage. They have to understand the science… they have to understand the solution. They also have to understand the system,” dagdag ni Marcos.

Sinabi pa ni Marcos na ang problema sa agriculture sector ay malalim ang pagkakabaon kaya mahirap sa presidente ang magpalit ng opisyal. (Juliet de Loza-Cudia)