Dinepensa ng delivery rider: Deanna Wong hindi suplada

Pinatunayan ng isang delivery rider na likas na mabait ang Choco Mucho superstar na si Deanna Wong.

Taliwas sa mga kinalat sa social media noong nakaraang taon na isnabera ang nasabing volleyball player, sinabi ng delivery rider na si Eduardo Batara Jr. na mabait at hindi suplada si Wong.

“For me mukhang mabait naman siya. Ewan ko na lang sa iba. Noong na-pick up ko ‘yung booking, akala ko nagkamali lang ako sa basa ng pangalan, noong tinanong ko ‘yung nagpadala kung ‘yung volleyball player iyung mag-receive ayaw pa sabihin pero nang pagdating ko sa drop off area, nagulat na lang ako nang makita ko na siya nag-receive sa padala,” ayon kay Batara.

Noon nakaraang taon, naging usap-usapan sa social media ang umano’y pagsusuplada ng buong koponan ng Choco Mucho Flying Titans sa kanilang mga tagahanga sa Boracay.

Hindi man lamang umano lumingon at ngumiti ang mga manlalaro ng koponan sa mga tagahanga na nag-abang sa kanila sa nasabing lugar.

Gayunman buo pa rin naman ang suporta ng mga tagahanga ng koponan sa kanila, lalo na kay Wong.

Laglag ang Choco Mucho sa ikalimang pwesto sa nakaraang Reinforcement Conference ng PVL. (Annie Abad)