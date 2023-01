Coach Sammy Acaylar, Imus magpapasiklab sa Spikers’ Turf

Magbabalik ang dating national men’s volley coach na si Sinfronio “Sammy” Acaylar sa aktibong kompetisyon sa paggiya nito sa baguhang City of Imus sa pagsagupa sa beteranong City of Sta. Rosa sa pagbubukas ngayong araw ng Spikers’ Turf Open Conference sa Paco Arena.

Sinabi ni Spikers’ Turf Tournament Director Mozzy Ravena na magsisimula ang bagong season nito na tampok ang kabuuang 11 koponan na mag-aagawan sa titulo sa nangungunang semi-professional volleyball league ng bansa.

“From seven, we have reached to a total of 11 teams. We are very hopeful that we could reach the highest level of competition and give the teams the competition they deserve,” sabi ni Ravena, ina ng magkapatid na Gilas Pilpinas team member na sina Kiefer at Thirdy at Ateneo volleyball alumnus na si Dani.

Sisimulan ng nagbabalik na City of Sta. Si Rosa at ang bagong dating na City of Imus na magtataas ng kurtina sa ganap na alas-4 ng hapon na showdown bago magharap ang PGJC-Navy Sea Lions at Philippine Army-Katinko Troopers sa alas-6 ng gabi.

Mas determinado ang Sta. Rosa sa pagkakataong ito matapos mabigong makapasok sa semifinals nakaraang taon kasunod ng pagtapos sa ikalimang pwesto sa eliminations.

Nanguna ang Navy sa preliminaries ngunit kulang sa round-robin semifinals matapos mailagay lamang sa ikatlo ng naging kampeon na NU-Sta. Elena at first runner-up Cignal.

Ang Sea Lions ay nagkasya sa bronze nang walisin nila ang VNS-One Alicia.

Ang Army, na siyang naninirahan sa hulihan noong 2022 season sa pitong koponan, ay nagsabing pinanatili nito ang kanilang pinakamahusay na manlalaro mula noong nakaraang taon. (Lito Oredo)