Chris Newsome gigil rumesbak para sa Bolts

Mga laro ngayong Linggo: (PhilSports Arena/Pasig City)

4:30pm – Meralco vs Rain or Shine

6:45pm – Converge vs NorthPort

UUMPISAHAN ng Meralco ang resbak sa PBA Governors Cup laban sa Rain or Shine sa first game ng opening day ngayong araw sa PhilSports Arena.

“Alam nating raring to get back sila dahil na-eliminate sila last conference,” ani Elasto Painters coach Yeng Guiao patungkol sa 10th place finish ng Bolts nitong katatapos na Commissioner’s Cup.

“This is their revenge conference.”

Fully recovered na mula calf injury si Chris Newsome na halos buong midseason tournament ay hindi nakapaglaro.

Binalik din ng Meralco si KJ McDaniels na minsan nang naging import ni Guiao noon sa NLEX.

Mas preparado at nasa kondisyon raw si McDaniels ngayon. Siya ang naghulma sa biyahe ng Road Warriors sa semis noong huling Governors Cup, kinuha rin siyang replacement import ng Meralco sa Commissioner’s.

“I know what he can do when he’s in top shape,” dagdag ni Guiao. “We’re actually concerned about how KJ will play so we have to plan something for him. Babalik na rin sa kanila si Newsome, they should be getting their maximum potential when Newsome is playing.”

Balik-PBA din ang import ng Rain or Shine na si Michael Qualls, nag-average ng 33.6 points, 13.4 rebounds nang ihatid ang NorthPort sa semis ng parehong torneo noong 2019. (Vladi Eduarte)