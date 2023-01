China patunayang kaibigan ang ‘Pinas

“Bullying is the result of an unequal power dynamic – the strong attacking the weak.”

~ Maria Konnikova

Paaano ako babati ng HAPPY Chinese New Year kung SAD naman ako sa panibagong panghaharang ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino sa Ayungin Shoal.

Ang nakakapanlumo sa panibagong pambu-bully ng China , ito ay nangyari , hindi sa pinag-aagawang teritoryo , kundi sa loob ng ating Exclusive Economic Zone (EEC).

At katulad ng nakaraang panghihimasok ng China sa teritoryo natin , otomatiko ang paghahain ng ‘diplomatic protest’ ng Pilipinas laban sa kanila .

Nagsayang lang yata ng laway si Pangulong Bongbong Marcos , Jr. nang makaharap niya ng personal si Chinese President Xi Jinping ilang linggo lang ang nakakaraan .

Bagama’t kaunting detalye lamang ang inilabas sa kanilang pagkikita , umasa si Pangulong Marcos na mababawasan ang harassment at tensyon sa West Philippine Sea kasunod ng pakikipagpulong nila ni Jinping.

“Nangako na hahanap tayo ng kompromiso at hahanap tayo ng solusyon na magiging kapaki-pakinabang upang ang ating mga mangingisda ay makapangisda muli sa kanilang natural na lugar ng pangingisda ,” ulat ni Marcos.

“It’s really an agreement. Hindi pipigilan ng China ang ating mga mangingisda sa pangingisda,” ani Marcos.

Pero sa report nga ni GMA reporter Ian Cruz , hinarang at pinigilan umano ng Chinese Coast Guard (CCG) ang mga mangingisdang Pilipino mula sa Ayungin Shoal .

Makikita sa isang video ang CCG vessel 5204 at isang speed boat na umano’y itinaboy ang mga mangingisda.

Ang Ayungin Shoal ay nasa 100 nautical miles mula sa Palawan ngunit malapit din ito sa Mischief Reef, isang lugar sa West Philippine Sea (WPS) na sinasabing inookupahan ng China.

Sinabi ng Philippine Coast Guard (PCG) na kakausapin nila ang mga mangingisdang sangkot sa insidente upang makakuha ng “malinaw na larawan” kung ano ang nangyari.

Dahil sa likas na yaman sa Ayungin, sinabi ni PCG Spokesperson Commodore Armand Balilo na ang mga sasakyang-dagat ng militar at mga yunit ng PCG, kabilang ang paligid ng BRP Sierra Madre, ay nakatalaga sa lugar upang matiyak ang seguridad.

Matagal nang nakadaong ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

“Nandoon po ‘yung 9701 natin at saka meron tayong mga 44-meter vessel na umiikot doon. Pero alam mo naman napakalaki ng area at hindi sa lahat ng panahon mababantayan natin ‘yung mga mangingisda,” dagdag ni Balilo .

Panghahawakan ba natin lahat ng sasabihin ng China na malayo sa kanilang ginagawa ? Bukod sa naparami ng diplomatic protest , ano pa ang natitirang opsyon ng bansa para maipaglaban ang ating karapatan .

Mahirap na bansa lang tayo at kapos sa mga modernong armas o mga warship at air power . Tanging pakikipag-usap sa mapayapang paraan sa China ang ating sandigan .

Pero sana ay panindigan ng China ang pagtawag sa ating ‘kaibigan’ kung magpapatuloy naman ang kanilang pangigigipit .

Walang Personalan .