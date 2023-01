Chezka Centeno abante sa Last 16 ng World 9-Ball

MARTSA sa Last 16 si 2019 Southeast Asian Games gold medalist Chezka Centeno matapos talunin ang kababayang si Rubilen Amit, 7-5, sa Race to 7 winner’s qualification ng 2023 Kamui Women’s World 9-Ball Championship sa Harrah’s Resort Atlantic City, New Jersey kahapon.

Lumalakas ang tsansa ni 23-year-old Centeno na masilo ang titulo at ibulsa ang $30,000 (P1.6 million) top purse.

May pag-asa pa si two-time WPA Women’s World 10-Ball Championship queen Amit na sumampa sa Round-of 16, kailangan lang na maipanalo ang laban nito sa loser’s qualification.

Nag-aabang naman ng makakalaban si Centeno, tatapusin muna ang lahat ng laban sa loser’s bracket para madetermina ang susunod na katumbukan.

Kabilang sa nakapasok sa Last 16 ay ang dalawang pambato ng Great Britain na sina Kelly Fisher at Allison Fisher, Pia Filler ng Germany at Jin Hye Ju ng South Korea. (Elech Dawa)