Carlos hindi ginapang sa NSA

Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. na may mga tao sa gobyerno na kumilos para patalsikin si dating National Security Adviser Clarita Carlos sa kanyang puwesto.

Ginawa ng pangulo ang pahayag kasunod ng rebelas¬yon ni Carlos matapos itong maghain ng resignation na may mga taong tumrabaho sa pagpapatalsik sa kanya simula nang italaga.

“Well, she felt that there were people who were moving against her in government. Ako I didn’t, I kept telling her, I don’t really think so,” ayon pa kay Marcos Jr.

“And I guess she just found it too much na hindi niya — she didn’t enjoy her time in government which — you know, if we think about it, it’s not really surprising because that’s not her natural habitat. Her natural habitat is the academe. And so now, she will be in a thinktank which is perfect for her,” dagdag ni PBBM.

Giit pa ng pangulo na ang mga simpleng intriga ay hindi sapat na dahilan sa kanya para manibak ng itinalaga sa gobyerno.

Nagtalaga aniya siya ng mga opisyal sa gabinete dahil naniniwala siya sa kapasidad at pagmamahal ng mga ito sa bansa.

“Marami nang criticism ‘yon, hindi naman ako ganon, ‘di ba. I asked them to join the Cabinet. I asked them to join the government because I have believe in them. I trust them,” sabi pa ng pangulo.

“And so, somebody criticizing them for something is not enough to change my opinion,” dagdag nito.