British PM tinanggal seatbelt, pinagmulta

Pinagmulta ng pulisya si British Prime Minister Rishi Sunak dahil sa hindi pagsuot ng seatbelt habang kumukuha ng video clip para sa kanyang social media account mula sa likuran ng tumatakbong kotse.

Base sa ulat, tinanggal ni Sunak ang kanyang seatbelt saka nag-record ng video clip para sa Instagram account niya.

Kumalat ang video na hindi naka-seatbelt ang British PM kaya’t inimbestigahan ito ng mga awtoridad at nakumpirma ang paglabag ni Sunak sa batas.

Hindi binanggit kung magkano ang ipinataw na multa kay Sunak. Pero, base sa ulat, hanggang 500 British pound ang maaaring ipataw na multa sa hindi pagsusuot ng seatbelt.

Samantala, humingi ng paumanhin ang kampo ni Sunak sa insidente.

Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, inamin ng British PM ang kanyang pagkakamali.

“The prime minister believes everyone should wear a seatbelt. It was an error of judgment,” pahayag pa ng tagapagsalita ni Sunak.