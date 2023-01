Ang batong buhay ni Roy Abihay

Si Rosauro G. Abihay ay mas kilala sa tawag na Roy Abihay. Isang Bicolano artist na kasalukuyang nakatira sa Lancaster Estate sa Imus Cavite.

Ang kanyang mga magulang ay kapwa nagmula sa Bicol ngunit siya ay sinilang sa Baguio City. Medyo malayo rin ang nilakbay ng kanyang magulang mula Bicol hanggang Baguio. Naging masalimuot ang buhay na kanilang pinagdaanan ng maghiwalay ang kanilang mga magulang noong sila ay mga bata pa lamang. Nagkahiwalay din silang magkakapatid.

Pinaghatian silang anim na magkakapatid ng kanilang magulang at silang dalawang magkapatid ay napunta sa kanilang ina. Pinaampon sila ng kanyang ina sa kaibigan nito kaya naman naisipan nilang dalawa na lumayas. Sa paglalayas nila ay nabuhay sila sa lansangan kung saan sila abutin para mabuhay. Nagkahiwalay din silang magkapatid dahil umalis din ito sa kanyang poder. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pero sa awa ng Diyos ngayong tumanda na sila ay muli silang pinagtagpo ng tadhana. Muling nagkita at ngayon ay isa na siyang sikat na artist samantalang ang kanyang kapatid ay isang magaling ng chef.

Sa pagpapatuloy ng kuwento ni Roy bago niya inabot ang tagumpay ay grabeng hirap muna ang kanyang pinagdaanan. Nang mga panahon na iyon ay wala na siyang makapitan kung hindi ang Diyos kaya naman naging aktibo siya sa gawain sa simbahan. Para mabuhay ay kailangan niyang dumiskarte hanggang sa mapadpad siya sa pamilyang Cabading na siyang kumupkop sa kanya. At para makapag-aral ay namasukan siya dito . Itinuring siyang kapamilya ng mga ito at talagang malaking pagpapasalamat niya sa pamilyang Cabading. Nakapagtapos din siya ng elementarya at nakitaan ng galing sa pagguhit. Hanggang sa makapag-aral ng high school. Noong high school ay nakapagtrabaho naman siya sa isang malaking grocery sa kanilang lugar na pag aari ng pamilyang Terible. Dito ay naranasan din niya ang pagmamahal ng isang pamilya.

Dahil likas na mabait, masipag at mapagkakatiwalaan ay itinuring siyang kapamilya. Dito ay nakapagtapos siya ng high school at nagkaroon ng pagkakataon na lumaban sa mga patimpalak sa pagguhit at pagpipinta na kung saan ay nakamit naman niya ang ilang mga parangal.

Hanggang sa tumuntong sa kolehiyo ngunit hindi niya natapos dahil na rin sa kakulangan pinansyal. Naisipan na niyang mag trabaho at mamasukan. Nakapagtrabaho siya sa Jade Printing Press bilang messenger na naghahatid ng mga trabaho sa Octo Arts Films Production. Dito ay lalong nabuhay ang layunin para ilabas ang kanyang talento dahil sa mga nakikita niyang mga sining. Ilang taon din siya nagtrabaho dito hanggang sa mamasukan sa ibang kompanya. Dito ay mas lalong lumawak ang kanyang kaalaman sa silk screening at iba pang gawaing makasining sa tulong ng may-ari na si Ginoong Buddy Garza. Pitong taon din siyang nagtrabaho sa G-Graphics Sales International.

Lahat ng kanyang mga naging karanasan sa trabaho ang naging daan para makatayo sa sariling paa at Ilabas ang mga talento upang maging isang full time artist.

Nakapag-asawa at nagkaroon ng isang anak na isang magaling na artist din.

Nakilala siya sa kanyang reverse metal point technique na kanyang ginagamit sa kanyang mga obra. At ngayon nga ay ang kanyang Stone Arts-Ang Bato ni Roy Kabihay.

Nadiskubre niya ang ganitong obra ng minsan namasyal sila ng kanyang asawa sa Marinduque kung saan sinilang ang kanyang asawa. Habang namamasyal sila sa karagatan ay namumulot sila ng mga bato at kanya itong pinagpatong patong. Naisipan niyang pintahan ito ng mga hayop na kanyang maisipan. Binibigyan niya ng buhay ang mga bato sa pamamagitan ng mga hayop na pinipinta sa bato. Tulad ng pusa, peacock, ibon at marami pang iba. Ayon kay Roy ito ang tinatawag na “The Master’s Touch”.

Dahil sa angking talento ay ilang beses na din siyang nagawaran ng mga Parangal tulad ng ART EDUCATOR AWARD noong 2019 ginawad ng Global Knowledge Fine Arts- GK. Simula ng tanggapin ang Parangal na ito ay lalong sumidhi ang kanyang pagnanasang turuan ang mga kabataan ng kanyang sining. Sa kasalukuyan ay bahagi siya ng Lancaster Visual Arts Club bilang Presidente , Dito nakilala ang Kids Arts in the city ( Kids Painting Caravan. awarded as City Of Imus Registered Artist..na siyang namumuno sa AREA4 binubuo ng Bacoor, Imus and Gen.Trias sa mga bataartists ang aspiring Artist sa grupo ng Guhit Pinas Cavite bilang Group President noong 2017-2019. Bumuo siya ng kanyang art group na tinawag niyang The Arts Uplifter noong 2019 hanggang sa kasalukuyan.

Naging miyembro ng ibat ibang grupo ng sining at aktibong lumalahok sa taunang painting Competition ng GSIS. Naging miyembro ..AAP Association Arts Of The Philippines..at Ace of Arts bilang board of directors at marami pang iba.

Naging mangangaral din siya ng Salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya pinag pala.

Hindi naging hadlang kay Roy ang mga masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay bagkos ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para maging matibay sa pag laban sa hamon ng buhay. Ang Pagkapit at Pananampalataya niya sa Diyos ang naging daan para malagpasan niya ang mga ito.

Naniniwala siya na walang idad ang talento. Hindi lahat ng malakas ang laging nakaka survive ngunit ang taong marunong mag adapt ang siyang nagtatagumpay.

Kailangan magaling makasunod at makaagapay sa agos ng buhay at huwag limitahan ang kaalaman bagamat laging handa sa pagikot ng buhay tulad ng isang sining.

Ayon kay Roy-“dapat laging masaya sa pagpinta.. Hindi baleng maubos ang pintura huwag lang ang pasensya.”

Sa Nagnanais makita ang mga obra ni Roy ay maari ninyong makita ito sa kanyang mga social media accounts.

Sikat na Pasikatin pa natin ang Bato ni Roy!