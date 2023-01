Alex na-trauma sa cake: Toni dinumog ng mga supporter ni BBM

Ang galing naman ni Toni Gonzaga!

Yes, hindi kami nagsisi na manood ng ‘I am Toni’, ang 20th anniversary concert ni Toni sa showbiz, na parang birthday celebration na rin niya, na ginanap sa Smart Araneta Coliseum.

At para sa mga detractors niya, sorry na lang kayo dahil punong-puno ang venue. May mga chika kasi ang mga naiinggit kay Toni na kesyo mahina raw ang bentahan ng ticket at may mga nam-bash kay Toni na kesyo walang karapatang mag-concert.

Pero sa mga huling araw bago ang concert, biglang bumuhos ang mga bumili ng ticket at completely sold out, ha!

Mukhang gumalaw ang mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, at ayaw nilang mapahiya si Toni, kaya sanib puwersa silang sumuporta.

‘Yan ang Unity Team.

Well, bukod sa punong-puno nga, napakaganda rin naman ng concert, na inumpisahan ng mga fast songs, bago sumalang ang ang first guest na si Alex Gonzaga, na kontrobersiyal nga ngayon.

Aba, nagbunyi ang mga tao sa mga number ni Alex na may pagka-jologs talaga, ha! At pati na sa tandem nilang magkapatid, na ginawa nga nilang joke ang nag-trending dahil kay Alex, na hirit nga niya ay ayaw na raw niyang mapalapit sa kahit anong cake.

Hahahaha! May trauma na raw siya cake, na tinawanan naman ng mga fan.

Siyempre, hindi rin nagpatalbog ang isa pang ka-close ni Toni na si Andrew E., na talaga namang nagkagulo na ang mga tao noong nag-perform siya ha!

Dumagundong ang buong Araneta sa presence niya. Eh, di ba, magkasama sina Toni At Andrew E sa mga campaign sorties ni BBM at ng Unity Team noon?

Pres. Marcos pinaiyak si Gonzaga

Well, pinakanta rin Toni ang kanyang daddy na nag-guide raw sa kanyang singing career. Kinanta ni Daddy Bono ang ‘Ikaw’ na sinalo naman ni Martin Nievera, na siyang pangatlong guest ni Toni sa gabing ‘yon.

Sa totoo lang, napakaganda ng flow ng concert, na hindi ka talaga manghihinayang na pinanood mo.

Pero siyempre, gustong-gusto ko ang encore ni Toni na laming red ang outfit, at bumanat ng kantang ‘I am a Tiger’ na naging simbolo, theme song ni BBM noong panahon ng kampanya.

Remember, si Pres. Bongbong ang tigre at si Vice President Sara Duterte ang agila.

Siyanga pala, hindi man nakarating ang mga Marcos sa concert ni Toni ay nagpadala naman ng mensahe ng pasasalamat at pagbati via video si President Ferdinand Marcos, Jr., dahil sa suportang ibinigay ni Toni noong panahon ng kampanya.

Naiyak si Toni sa part na `yon, dahil sa pagpapahalaga na binigay sa kanya ng pangulo.

Congratulations Toni Gonzaga!

Julie Anne mahal na mahal ng pamilya Cruz

Masaya si Dianne Medina sa estado niya ngayon bilang News reporter ng PTV4. Matagal na rin sa showbiz si Dianne, at paborito na siyang host ng marami.

Madalas din siyang kuning endorser ng iba’t ibang produkto. Kasi nga, kahit may asawa (Rodjun Cruz) at anak na, maganda pa rin siya.

Anyway, chika ni Dianne, kahit daw hirap siya sa pagbubuntis sa unang baby nila ay gusto pa rin nilang magka-baby ni Rodjun. Para raw may kalaro ang panganay nila.

Puring-puri nga pala ni Dianne si Julie Anne San Jose, na girlfriend nga ngayon ng bayaw niyang si Rayver Cruz. Wish niya na magkatuluyan ang dalawa.

Madalas nga raw silang mag-bonding nina nina Rayver, Julie Anne. Noong Christmas at New Year ay magkakasama raw sila.