ALAMIN: Trending na fashion, pampaganda ngayong Year of the Rabbit

Kung curious ka sa mga papatok na fashion at beauty trends ngayong Year of the Rabbit, aba! Para sa’yo na ito! Alamin sa listahang ito ang mga opinyon ng mga expert na maaaring maging uso ngayong 2023.

Ayon sa fashion designer na si Chynna Manawal, magiging ‘in’ umano ang mga kasuotan na may matitingkad na kulay sapagkat pasok ito sa color of the year na inilabas ng pantone – ang viva magenta.

Halimbawa ito ay bright colors na green, red, purple, at pink.

Dagdag pa rito, papatok din umano ang mga damit na may style na coordinates at mga terno na umingay din sa madla noong nakaraang taon.

Sa kabilang banda, unti-unti naman umanong mawawala na sa linya ng mga fashion ng tao ang mga skinny jeans o masasakip na pantalon sapagkat ang uso na ngayon ay mga at maluluwag na pants.

Sa usapang make-up naman, magiging in ang pag-contour ng blush sa pisngi habang out naman ang dark na shades ng eyeshadow. Mas mauuso rin umano ang pag-highlight sa mga pilikmata, ayon kay Jim Ryan Ross, Creative Director ng Culture Salon.

Sa usapang buhok ay bibida naman umano ang haircut na bobcut habang ang uusong kulay ay brown. (Moises Caleon)